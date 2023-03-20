Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпінь зробив першу заяву після прибуття в Москву

 

Китай вважає Росію так званим "добрим та надійним партнером". Тож Пекін сподівається на "новий імпульс" розвитку цих відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіня, якого цитують пропагандистські росЗМІ.

"У неспокійному світі Китай готовий з Росією рішуче стояти на варті міжнародного права. Впевнений, що візит стане плідним, надасть нового імпульсу розвитку відносин із Росією", - заявив Сі Цзіньпінь.

Він також додав, що Китай і РФ - це нібито "добрі сусіди та надійні партнери", а розвиток відносин двох країн на думку китайського лідера принесе "не лише вигоду", а й так званий "значний внесок у прогрес усього світу".

Нагадаємо, що сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви, його літак вже приземлився в аеропорту "Внуково".

Як стало відомо, його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним запланована о 15:30 за київським часом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2962
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2579  0,08 0,21 38,9445  0,06 0,14
EUR 40,2933  0,14 0,35 41,2433  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес