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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Сі Цзіньпінь зробив першу заяву після прибуття в Москву
13:14 20.03.2023 |
Китай вважає Росію так званим "добрим та надійним партнером". Тож Пекін сподівається на "новий імпульс" розвитку цих відносин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіня, якого цитують пропагандистські росЗМІ.
"У неспокійному світі Китай готовий з Росією рішуче стояти на варті міжнародного права. Впевнений, що візит стане плідним, надасть нового імпульсу розвитку відносин із Росією", - заявив Сі Цзіньпінь.
Він також додав, що Китай і РФ - це нібито "добрі сусіди та надійні партнери", а розвиток відносин двох країн на думку китайського лідера принесе "не лише вигоду", а й так званий "значний внесок у прогрес усього світу".
Нагадаємо, що сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви, його літак вже приземлився в аеропорту "Внуково".
Як стало відомо, його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним запланована о 15:30 за київським часом.
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