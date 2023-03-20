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АНАЛІТИКА

ЄС сьогодні може ухвалити рішення про постачання боєприпасів в Україну – Боррель

 

Рада міністрів ЄС із зовнішніх відносин, яка відбувається 20 березня у Брюсселі в об'єднаному форматі за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС, може погодити остаточне рішення щодо постачання боєприпасів для України та щодо спільного замовлення виробництва таких боєприпасів у європейської оборонної промисловості.

Про це у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перша частина нашої зустрічі сьогодні буде, як завжди, присвячена ситуації в Україні. Ми вислухаємо міністра (закордонних справ України - ред.) Кулебу, ми обговоримо ситуацію на місцях, що там відбувається, і як ми можемо продовжувати підтримувати Україну. Після обіду ми матимемо зустріч у форматі jumbo з міністрами оборони. Ця зустріч міністрів закордонних справ й оборони, маю надію, завершиться погодженням щодо надання боєприпасів для України», - повідомив Боррель.

Він нагадав, що існує план вирішення цього завдання, який містить три складові та передбачає виділення двох мільярдів євро для прискорення постачання боєприпасів для України та для їх подальшого замовлення у оборонної промисловості. Ці зусилля мають дозволити Україні продовжувати захищатися від російської агресії.

«Я сподіваюся, що міністри проведуть остаточне обговорення та погодять це дуже важливе рішення сьогодні після обіду. Інакше ми будемо відчувати труднощі у продовженні постачання зброї в Україну», - сказав високий представник ЄС.

Як повідомлялося, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій запропонували триєдиний підхід для прискорення постачання в Україну боєприпасів, яких вона гостро потребує.

Зокрема, планується виділити 1 млрд євро для компенсації країнам ЄС негайних поставок вже існуючих боєприпасів, ще 1 млрд євро буде спрямований на замовлення таких боєприпасів у європейської оборонної промисловості для поповнення арсеналів та продовження постачання боєприпасів для України. Третя складова цього плану передбачає розвиток виробничих спроможностей європейського ВПК для вирішення викликів, що постають перед ЄС у сфері безпеки у зв'язку із російською агресією.
 

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