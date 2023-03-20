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«Подвійні стандарти»: реакція Китаю на ордер на арешт Путіна
11:42 20.03.2023 |
Китай закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) уникати "подвійних стандартів" і поважати імунітет глав держав після того, як трибунал видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах, повідомила у понеділок, 20 березня, агенція AFP.
Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь заявив, що МКС повинен "дотримуватися об'єктивної та неупередженої позиції", а також "уникати політизації та подвійних стандартів".
Китай і Росія не визнають юрисдикцію МКС
Після того, як 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, їх мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Наразі таких країн - 123. Китай, так само як Росія і США не ратифікував цей документ.
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) вже запевнив, що в його країні Путіна заарештують, якщо він приїде. У Південно-Африканській Республіці (ПАР), куди Путін може приїхати у серпні на 15-й саміт БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР, заявили, що "усвідомлюють юридичні зобов'язання".
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