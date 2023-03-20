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Активи збанкрутілого Signature Bank перейдуть до Flagstar Bank
10:39 20.03.2023 |
Основна частина депозитів Signature Bank та частина кредитів Signature Bank, закритого владою США минулого тижня, перейдуть до Flagstar Bank.
Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC) повідомила, що з понеділка 40 відділень Signature Bank почнуть працювати у звичайному режимі після переходу під управління Flagstar. Вкладники Signature Bank автоматично стають вкладниками Flagstar.
Угода з Flagstar включає активи Signature Bank на суму близько $38,4 млрд та кредити на $12,9 млрд.
Flagstar є підрозділом New York Community Bankcorp Inc.
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