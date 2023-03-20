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АНАЛІТИКА

Активи збанкрутілого Signature Bank перейдуть до Flagstar Bank

 

Основна частина депозитів Signature Bank та частина кредитів Signature Bank, закритого владою США минулого тижня, перейдуть до Flagstar Bank.

Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC) повідомила, що з понеділка 40 відділень Signature Bank почнуть працювати у звичайному режимі після переходу під управління Flagstar. Вкладники Signature Bank автоматично стають вкладниками Flagstar.

Угода з Flagstar включає активи Signature Bank на суму близько $38,4 млрд та кредити на $12,9 млрд.

Flagstar є підрозділом New York Community Bankcorp Inc.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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