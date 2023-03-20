Майже третина російських компаній очікує скорочення співробітників до кінця року

Майже третина роботодавців у Росії - 28% - очікує скорочення співробітників до кінця 2023 року: 12% з них точно підуть на такий крок, а 16% прогнозують, що звільнень, швидше за все, не уникнути.

Про це йдеться у дослідженні рекрутингової компанії Get experts та Російської Школи Управління, передає Forbes.

Водночас у чверті російських компаній кажуть, що, швидше за все, не звільнятимуть фахівців у 2023 році. 12% опитаних роботодавців заявляють, що скорочень точно не буде, а 27% навпаки планують розширення штату.

Серед працівників не очікують скорочень та не шукають нову роботу лише 17%. Інші ж, згідно з дослідженням, шукають запасні варіанти: 25% перебувають в активному пошуку роботи на випадок можливих скорочень, а 58% кажуть, що періодично переглядають сайти з вакансіями, побоюючись, що в компанії все ж таки вдадуться до масових звільнень.

В опитуванні взяли участь 1070 HR-фахівців, менеджерів з найму та співробітників компаній з різних галузей.