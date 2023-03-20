Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майже третина російських компаній очікує скорочення співробітників до кінця року

 

Майже третина роботодавців у Росії - 28% - очікує скорочення співробітників до кінця 2023 року: 12% з них точно підуть на такий крок, а 16% прогнозують, що звільнень, швидше за все, не уникнути.

Про це йдеться у дослідженні рекрутингової компанії Get experts та Російської Школи Управління, передає Forbes.

Водночас у чверті російських компаній кажуть, що, швидше за все, не звільнятимуть фахівців у 2023 році. 12% опитаних роботодавців заявляють, що скорочень точно не буде, а 27% навпаки планують розширення штату.

Серед працівників не очікують скорочень та не шукають нову роботу лише 17%. Інші ж, згідно з дослідженням, шукають запасні варіанти: 25% перебувають в активному пошуку роботи на випадок можливих скорочень, а 58% кажуть, що періодично переглядають сайти з вакансіями, побоюючись, що в компанії все ж таки вдадуться до масових звільнень.

В опитуванні взяли участь 1070 HR-фахівців, менеджерів з найму та співробітників компаній з різних галузей.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2962
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2579  0,08 0,21 38,9445  0,06 0,14
EUR 40,2933  0,14 0,35 41,2433  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес