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Канада відправила Україні БРЕМ Bergepanzer 3
09:50 20.03.2023 |
Канада передала українським Збройним Силам броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 3.
Як пише Мілітарний, про це повідомила канадська міністерка національної оборони Аніта Ананд.
Для перевезення важкої машини залучили український транспортний літак Ан-124 «Руслан».
«Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - написала Аніта Ананд.
Для українського Ан-124 такий вантаж не буде становити проблему.
Дальність польоту Ан-124 з максимальним навантаженням 120 тонн становить 5600 км, а з навантаженням 40 т - 11000 км.
Передана ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 3 призначена для обслуговування українських танків Leoprard 2.
Ця броньована робоча машина сама розроблена на базі Leopard 2.
До зони її відповідальності входить забезпечення мобільності бронетанкових військ, відновлення пошкоджених у бою машин, надання допомоги в установці та демонтажі двигунів та башт, а також забезпечення підтримки у ремонтній майстерні.
Ця розробка була необхідною, оскільки вимоги до броньованої евакуаційної машини були обумовлені більшою вагою Leopard 2 та інші транспортні засоби підштовхнули Bergepanzer 2 до межі своїх можливостей.
Нагадаємо, цього тижня Канада оголосила, що надасть Україні близько 8000 боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем протиповітряної оборони. Оттава також передасть Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для 105-мм танків для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.
Нагадаємо, у грудні Україна отримала від Німеччини вже 13-ту броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2.
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