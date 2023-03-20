Канада відправила Україні БРЕМ Bergepanzer 3

Канада передала українським Збройним Силам броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 3.

Як пише Мілітарний, про це повідомила канадська міністерка національної оборони Аніта Ананд.

Для перевезення важкої машини залучили український транспортний літак Ан-124 «Руслан».

«Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - написала Аніта Ананд.





Для українського Ан-124 такий вантаж не буде становити проблему.

Дальність польоту Ан-124 з максимальним навантаженням 120 тонн становить 5600 км, а з навантаженням 40 т - 11000 км.

Передана ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 3 призначена для обслуговування українських танків Leoprard 2.

Ця броньована робоча машина сама розроблена на базі Leopard 2.

До зони її відповідальності входить забезпечення мобільності бронетанкових військ, відновлення пошкоджених у бою машин, надання допомоги в установці та демонтажі двигунів та башт, а також забезпечення підтримки у ремонтній майстерні.

Ця розробка була необхідною, оскільки вимоги до броньованої евакуаційної машини були обумовлені більшою вагою Leopard 2 та інші транспортні засоби підштовхнули Bergepanzer 2 до межі своїх можливостей.

Нагадаємо, цього тижня Канада оголосила, що надасть Україні близько 8000 боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем протиповітряної оборони. Оттава також передасть Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для 105-мм танків для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала від Німеччини вже 13-ту броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2.