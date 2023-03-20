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Іран та Ірак підписали угоду про «захист кордону»
09:44 20.03.2023 |
Іран та Ірак підписали угоду про "захист кордону", яка "включає координацію в охороні спільних кордонів і консолідацію співпраці в кількох сферах безпеки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Угоду підписали секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані та його колега з Іраку Касем аль-Араджі у Багдаді.
Зазначається, що Шамхані заявив про "антибезпекову та злісну діяльність контрреволюційних і терористичних елементів у регіоні (Іракського Курдистану - ред.) та північному Іраку". За його словами, угода, підписана в неділю, "може повністю й фундаментально покласти край злісним діям цих груп".
Зазначається, що іранські курдські опозиційні угруповання, які знайшли притулок у північному Іраку, зазнали бомбардувань з боку Ірану наприкінці 2022 року. Тегеран звинуватив їх у проникненні на його територію для здійснення атак і стимулювання демонстрацій. Тоді уряд Іраку зобов'язався передислокувати свої прикордонники, щоб зменшити напруженість.
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