Вучич каже, що «не підпише угоду» з Косовом, на яку офіційно погодився

Президент Сербії Александар Вучич запевняє, що "не підпише ніякої угоди" з Косовом, попри те, що дав згоду на запропонований ЄС план нормалізації відносин.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Коментарі Вучича пролунали у неділю 19 березня після того, як на зустрічі в Охриді у Північній Македонії він та прем'єр Косова Альбін Курті погодили Імплементаційний додаток до Угоди про шлях до нормалізації відносин.

"Я не захотів підписувати домовленість про імплементаційний додаток вчора увечері, ані підтримувану ЄС угоду (що обговорювалася у лютому - ред.)... Я не хочу підписувати ніяких юридично зобов'язуючих документів із Косовом, тому що Сербія не визнає його незалежність", - заявив Вучич.

Президент Сербії додав, що при цьому прагне "нормальних відносин" із Косовом. "Ми хочемо подорожувати, вести бізнес. Не можна жити ізольовано за 100-метровою стіною", - додав він.

Нагадаємо, Альбін Курті після домовленості 18 березня заявив, що є підстави говорити про визнання Косова.

У погодженій усно домовленості йдеться про те, що Косово має надати більшу автономію самоврядування муніципалітетам, де переважають етнічні серби, тоді як Сербія не блокуватиме вступ Косова до міжнародних організацій.

ЄС зобов'язався організувати донорську конференцію протягом 150 днів для створення пакету інвестиційної та фінансової допомоги для Косова і Сербії.

Минулого місяця в Брюсселі Косово і Сербія погодилися на підтриману Заходом угоду про нормалізацію відносин після майже 10 років діалогу за посередництва ЄС, під час якого було досягнуто незначного прогресу. Однак, все ще була необхідна згода щодо додатку про імплементацію плану, яка була в центрі уваги суботніх дискусій.