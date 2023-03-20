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АНАЛІТИКА

Проросійський кандидат не проходить до другого туру виборів у Чорногорії

 

Перший тур президентських виборів у Чорногорії приніс сенсацію - до другого туру не вийшов кандидат, який вважався фаворитом перегонів - голова партії "Нова сербська демократія" і лідер руху "Демократичний фронт" Андрія Мандич.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на чорногорського національного мовника RTCG.

До другого туру проходять чинний президент Міло Джуканович - за нього віддали голоси 35,3% чорногорських виборців. Йому опонуватиме Яков Мілатович, який здобув підтримку 29,1% виборців.

Мілатович - висуванець від нової політичної сили - громадського руху "Європа сьогодні". Ця партія не представлена у парламенті, проте стала головним переможцем минулорічних місцевих виборів.

Партія підтримує європейських курс Чорногорії, проте спирається на Сербську православну церкву та сербську меншину.

Початково балотуватися у президенти мав лідер партії Мілойко Спаїч, проте його не було допущено до перегонів через друге сербське громадянство.

Нагадаємо, до першого туру очікувалося, що нинішні президентські вибори стануть протистоянням між проєвропейським президентом Джукановичем, який, однак, має високий антирейтинг через гучні корупційні скандали, та відвертим проросійським політиком Мандичем.

Однак у першому турі за Андрію Мандича віддали голоси лише 19,3% чорногорців, що не дозволило йому вийти у другий тур.

Натомість Мандич може вплинути на переможця другого туру - він вже закликав своїх виборців підтримати у другому турі Якова Мілатовича.
 

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