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G7 відреагувала на запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети
08:54 20.03.2023 |
Країни Групи семи та Євросоюз засудили пуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети раніше минулого тижня та закликає країн-членів Радбезу ООН відреагувати на поведінку Пхеньяна.
Відповідну заяву вони поширили 19 березня, пише "Європейська правда".
"Ми, міністри закордонних справ G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії, США та високий представник ЄС - найрішучіше засуджуємо запуск КНДР 16 вересня ще однієї міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), що підриває мир і безпеку у регіоні та світі", - йдеться у заяві.
Група семи зауважує, що Північна Корея з минулого року активізувала свої ракетні пуски і їхня кількість стала рекордною, а також вдається до безвідповідальної риторики щодо ядерної зброї, висловлювала наміри розширювати ядерну і ракетну програми.
Країни вимагають від Пхеньяна безповоротно припинити розробку ядерної зброї та іншої зброї масового знищення, як і ракетну програму так, щоби це можна було перевірити, та дотримуватися резолюцій Ради безпеки ООН.
"КНДР не може і ніколи не буде мати статус ядерної держави згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Закликаємо Північну Корею розпочати змістовну дипломатію задля денуклеаризації та прийняти неодноразові пропозиції про діалог, що надходили від Японії, США та Республіки Корея", - зазначає Група семи.
Держави також висловлюють жаль у зв'язку з "разючим контрастом між частотою повторюваних грубих порушень КНДР резолюцій Радбезу ООН і бездіяльністю Радбезу з цього приводу через блокування деякими його членами".
Група семи наголошує, що дії КНДР вимагають швидкої та об'єднаної реакції всієї міжнародної спільноти, зокрема на рівні Ради безпеки ООН.
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