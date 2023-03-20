КНДР знову запустила балістичну ракету

Північна Корея вранці в неділю, 19 березня, здійснила запуск балістичної ракети малої дальності з місцевості на півночі провінції Пхеньян у бік Японського моря, повідомило агентство Yonhap з посиланням на армію Південної Кореї. Агентство Reuters передає дані міноборони Японії: північнокорейська ракета піднялася на висоту 50 кілометрів і подолала відстань у 800 кілометрів. Японська берегова охорона додала, що об'єкт упав у море.

Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, коли стартували найбільші за останні п'ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою "Щит воїна" (Warrior Shield). Північна Корея заявила, що розглядає ці навчання як "тренування вторгнення", хоча в Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовують виключно оборону.

Раніше цього року КНДР проводила ракетні випробування 1 січня, 19 і 20 лютого. У 2022 році Північна Корея запустила більше ракет, ніж будь-коли, провівши понад 50 ракетних випробувань, незважаючи на резолюції Ради Безпеки ООН, що закликала їх припинити.

Сеул пригрозив зупиненням міжкорейської угоди

3 січня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль доручив Управлінню національної безпеки країни розглянути можливість призупинення дії міжкорейської військової угоди від 19 вересня 2018 року щодо зниження напруги, якщо "Північна Корея здійснить ще одну провокацію". Це стало реакцією на вторгнення північнокорейських безпілотних літальних апаратів у повітряний простір Південної Кореї.