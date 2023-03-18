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АНАЛІТИКА

Індія посилила візові правила для росіян

 

Індія обмежила максимальний термін перебування у цій країні для росіян за електронною туристичною візою до 180 днів на рік.

Про це повідомили у посольстві РФ у Нью-Делі, передає РБК.

Тепер період безперервного перебування в Індії для росіян за електронними туристичними візами не повинен перевищувати 90 днів, сумарна тривалість перебування протягом одного календарного року не повинна перевищувати 180 днів.

Раніше за електронною туристичною візою росіяни могли залишатися в Індії понад 180 днів на рік, але також не більше ніж 90 днів поспіль. Тобто для продовження перебування було достатньо виїхати на день в одну із сусідніх країн.

Як повідомлялося, раніше влада острова Балі звернулася до уряду Індонезії з проханням скасувати спрощену процедуру отримання віз після прибуття для росіян та українців, оскільки вони намагаються шукати роботу в країні, в'їхавши за туристичними візами.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

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