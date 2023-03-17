Фінансові новини
- |
- 17.03.23
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok
17:25 17.03.2023 |
США почали розслідування щодо використання ШІ в TikTok, як метода Китаю в шпигуванні за журналістами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.
ФБР та Міністерство юстиції США розслідують події, які змусили китайську материнську компанію TikTok, лабораторію штучного інтелекту ByteDance, використовувати додаток для стеження за американськими журналістами.
За даними видання, кримінальний відділ Міністерства юстиції, відділ шахрайства, який працює разом з офісом прокурора США для Східного округу Вірджинії, отримав від ByteDance інформацію щодо спроб його співробітників отримати доступ до інформації про місцезнаходження американських журналістів або інших особистих даних користувачів за допомогою програми TikTok.
За даними двох джерел, ФБР проводило інтерв'ю, пов'язані зі спостереженням. Про використання додатка ByteDance для стеження за громадянами США Forbes вперше повідомив у жовтні, а внутрішнє розслідування компанії підтвердило в грудні.
"Ми рішуче засудили дії осіб, яких було визнано причетними, і вони більше не працюють у ByteDance. Наше внутрішнє розслідування все ще триває, і ми будемо співпрацювати з будь-якими офіційними розслідуваннями, коли вони будуть доведені до нас", - сказала прес-секретар ByteDance Дженніфер Банки.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, керівництво TikTok може відокремитись від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.
Тим часом вчора британським чиновникам заборонили використовувати TikTok.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29
|АН-225 «Мрія» мав полетіти до Лейпцига перед початком повномасштабного російського вторгнення
|Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
|Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні - Дуда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Литва приєдналася до справи України проти Росії до ЄСПЛ
|У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна
|США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok
|ЄС розглядає закупку боєприпасів для Києва поза блоком - ЗМІ
|Офіційно: Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції
|Міністр уряду Німеччини вперше за майже 30 років відвідає Тайвань
|Власник брендів Zara та Massimo Dutti остаточно закриє сотні магазинів у Росії
Бізнес
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований
|Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI
|Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах