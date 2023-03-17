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АНАЛІТИКА

США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok

 

США почали розслідування щодо використання ШІ в TikTok, як метода Китаю в шпигуванні за журналістами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

ФБР та Міністерство юстиції США розслідують події, які змусили китайську материнську компанію TikTok, лабораторію штучного інтелекту ByteDance, використовувати додаток для стеження за американськими журналістами.

За даними видання, кримінальний відділ Міністерства юстиції, відділ шахрайства, який працює разом з офісом прокурора США для Східного округу Вірджинії, отримав від ByteDance інформацію щодо спроб його співробітників отримати доступ до інформації про місцезнаходження американських журналістів або інших особистих даних користувачів за допомогою програми TikTok.

За даними двох джерел, ФБР проводило інтерв'ю, пов'язані зі спостереженням. Про використання додатка ByteDance для стеження за громадянами США Forbes вперше повідомив у жовтні, а внутрішнє розслідування компанії підтвердило в грудні.

"Ми рішуче засудили дії осіб, яких було визнано причетними, і вони більше не працюють у ByteDance. Наше внутрішнє розслідування все ще триває, і ми будемо співпрацювати з будь-якими офіційними розслідуваннями, коли вони будуть доведені до нас", - сказала прес-секретар ByteDance Дженніфер Банки.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, керівництво TikTok може відокремитись від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.

Тим часом вчора британським чиновникам заборонили використовувати TikTok.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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