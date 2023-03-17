Офіційно: Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Ердогана, Фінляндія вжила всіх конкретних заходів, необхідних для отримання членства, й схвалення її вступу в НАТО може бути винесене на голосування парламенту.

Натомість зі Швецією, додав турецький лідер, дискусії продовжаться. Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина дотримується політики "відкритих дверей" Альянсу.

Таким чином, Анкара підтвердила інформацію, яка до того обговорювалась неофіційно. За даними джерел, парламент Туреччини може ратифікувати заявку Фінляндії на вступ до НАТО до середини квітня.

Крім Туреччини, ратифікувати вступ нових членів має також Угорщина; голосування в угорському парламенті має відбутися 31 березня.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія минулого року разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Останнім часом Туреччина пом'якшила позицію щодо Фінляндії та натякає, що готова схвалити її вступ окремо від Швеції, проте - як і Угорщина - досі не ратифікувала заявку. Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.