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Міністр уряду Німеччини вперше за майже 30 років відвідає Тайвань
16:36 17.03.2023 |
Міністерка освіти Німеччини Беттіна Старк-Ватцінгер наступного тижня здійснить візит до Тайваню, ставши першим за 26 років німецьким урядовцем, що відвідає острів, який Китай називає своєю територією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Як повідомив у п'ятницю журналістам речник німецького Міносвіти, Старк-Ватцінгер здійснить дводенний візит, метою якого "є зміцнення і розширення співпраці з Тайванем у сфері науки, досліджень і освіти".
Своєю чергою представник міністерства закордонних справ ФРН підкреслив, що Берлін дотримується політики "одного Китаю", зберігаючи при цьому "тісні й добрі зв'язки з Тайванем".
"Тайвань є демократичною країною і важливим торговельним та інвестиційним партнером для Німеччини, тому регулярні обміни, а також взаємні візити міністрів є абсолютно нормальними", - пояснив він.
Поїздка Старк-Ватцінгер до Тайваню відбудеться через два місяці після того, як Тайвань відвідала високопоставлена делегація німецьких парламентарів, що різко розкритикував Китай.
Пекін регулярно виступає проти офіційних візитів західних посадовців на Тайвань, називаючи це порушенням політики "одного Китаю".
За Сі Цзіньпіна Пекін посилив військовий, економічний і дипломатичний тиск на Тайвань, оскільки його нинішній обраний уряд вважає острів вже суверенною державою, а не частиною "єдиного Китаю".
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