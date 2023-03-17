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Власник брендів Zara та Massimo Dutti остаточно закриє сотні магазинів у Росії
15:32 17.03.2023 |
Іспанська група Inditex, якій належать популярні бренди одягу Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka і Stradivarius, остаточно закриє 269 магазинів у Росії, решта 245 магазинів увійде до угоди з продажу російського бізнесу новому власнику.
Про це пише видання El Pais із посиланням на звітність компанії.
У зв'язку із виходом з російського бізнесу Inditex наприкінці 2022 фінансового року зафіксувала знецінення активів на загальну суму 2,2 млрд євро, оцінивши у таку суму інвестиції у дочірні компанії в РФ.
Inditex повністю списала інвестиції у свої російські мережі Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius Cis і Zara Home. Інвестиції у дочірнє акціонерне товариство "Нова мода", яке раніше називалося АТ "Зара СНД", які оцінювалися у 1,02 млрд євро знецінено на 840 млн євро. Різниця становить 183 мільйони євро, цю суму компанія очікує отримати від продажу бізнесу в Росії групі Daher.
Генеральний директор Inditex Оскар Гарсіа Масейрас пояснив, що компанія ще не завершила вихід з Росії, оскільки очікує отримання дозволів від російської влади.
Як повідомлялося, у жовтні минулого року іспанська група Inditex домовилась про продаж свого бізнесу в Росії ліванській Daher group, яка є предстаником брендів іспанської групи на умовах франшизи у низці країн.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну іспанська компанія Inditex у березні припинила роботу своїх магазинів та онлайн-продажі в Росії. На Росію припадало близько 8,5% світового прибутку компанії.
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