Власник брендів Zara та Massimo Dutti остаточно закриє сотні магазинів у Росії

Іспанська група Inditex, якій належать популярні бренди одягу Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka і Stradivarius, остаточно закриє 269 магазинів у Росії, решта 245 магазинів увійде до угоди з продажу російського бізнесу новому власнику.

Про це пише видання El Pais із посиланням на звітність компанії.

У зв'язку із виходом з російського бізнесу Inditex наприкінці 2022 фінансового року зафіксувала знецінення активів на загальну суму 2,2 млрд євро, оцінивши у таку суму інвестиції у дочірні компанії в РФ.

Inditex повністю списала інвестиції у свої російські мережі Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius Cis і Zara Home. Інвестиції у дочірнє акціонерне товариство "Нова мода", яке раніше називалося АТ "Зара СНД", які оцінювалися у 1,02 млрд євро знецінено на 840 млн євро. Різниця становить 183 мільйони євро, цю суму компанія очікує отримати від продажу бізнесу в Росії групі Daher.

Генеральний директор Inditex Оскар Гарсіа Масейрас пояснив, що компанія ще не завершила вихід з Росії, оскільки очікує отримання дозволів від російської влади.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року іспанська група Inditex домовилась про продаж свого бізнесу в Росії ліванській Daher group, яка є предстаником брендів іспанської групи на умовах франшизи у низці країн.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну іспанська компанія Inditex у березні припинила роботу своїх магазинів та онлайн-продажі в Росії. На Росію припадало близько 8,5% світового прибутку компанії.