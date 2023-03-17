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Інфляція в єврозоні у лютому сповільнилася до 8,5%, як і очікувалося
13:47 17.03.2023 |
Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 8,5% у річному вираженні, свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу.
Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із січнем, коли вона становила 8,6%.
Остаточні дані за лютий збіглися як із попередньою оцінкою, так і з очікуваннями аналітиків, яких опитало Trading Economics.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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