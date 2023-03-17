Інфляція в єврозоні у лютому сповільнилася до 8,5%, як і очікувалося

Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 8,5% у річному вираженні, свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно із січнем, коли вона становила 8,6%.

Остаточні дані за лютий збіглися як із попередньою оцінкою, так і з очікуваннями аналітиків, яких опитало Trading Economics.

