В Іспанії майбутніх власників собак зобов’яжуть пройти спеціальне навчання

Парламент Іспанії в четвер ухвалив закон про захист тварин і вніс зміни до кримінального кодексу, які передбачають більш суворе покарання за жорстоке поводження з домашніми улюбленцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як оголосила міністерка соціальних прав Іспанії Іоне Беллара, йдеться про перший в історії країни закон про права тварин, який покладе край "безкарності жорстокого поводження з тваринами, що є досягненням, яке відповідає почуттям наших співгромадян".

Серед іншого, документ зобов'язує всіх, хто планує завести собаку, пройти спеціальне навчання, та накладає заборону залишати тварину наодинці більш як на 24 години.

Закон також зобов'язує власників стерилізувати котів, щоб контролювати їхню народжуваність і не допускати вбивства небажаних кошенят або їхнього викидання на вулицю.

Зміни до кримінального кодексу Іспанії передбачають більше покарання за жорстоке поводження з тваринами - від півтора року ув'язнення, якщо тварина потребує ветеринарного лікування, до трьох років, якщо тварина помирає за "обтяжувальних обставин".

Досі найсуворішим покаранням було півтора року за ґратами у разі смерті тварини.

Нове іспанське законодавство в основному стосується домашніх тварин і не стосується тварин, вирощених для забою, а також мисливських собак.

Останнє викликало розкол у коаліційному уряді Іспанії. Тоді як крайня ліва партія "Подемос" підтримувала поширення дії закону на мисливських собак, партія соціалістів прем'єр-міністра Педро Санчеса пропозицію відхилила.