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АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини призначив новий термін ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

 

Правляча партія Угорщини "Фідес" встановила черговий крайній термін голосування за ратифікацію протоколів про прийняття Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного Альянсу - останній день березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.

Нова дата була узгоджена на засіданні профільного парламентського комітету в другій половині дня в четвер. За даними джерела HVG, причину затримки заступник лідера фракції "Фідесу" Дьордь Балла пояснив так: "Брюссель бреше, як свиня".

Як зазначає видання, ймовірно, Балла мав на увазі тривалий конфлікт Угорщини з Європейською комісією через заморожені виплати з фондів ЄС. Таким чином, угорська влада вперше визнала це причиною затримки ратифікації.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші угорські посадовці стверджували, що не пов'язують розширення НАТО з поточними переговорами з питань верховенства права в Брюсселі, тобто не використовують відкладення питання НАТО як шантаж.

На цьому тлі в четвер стало відомо, що зустріч президента Фінляндії Сауле Нііністьо з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом відкладається на п'ятницю й відбудеться в Анкарі - того ж дня там буде й Віктор Орбан, хоча про спільну зустріч трьох лідерів раніше не повідомлялось.

Про це стало відомо на тлі непідтверджених повідомлень про те, що Туреччина планує ратифікувати вступ окремо Фінляндії до НАТО до парламентських і президентських виборів 14 травня.
Ключові теги: Угорщина
 

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