Сі Цзіньпін бачить помилки путіна і не захоче постачати зброю рф - радник Залужного

Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс вважає, що Китай не постачатиме зброю росії, бо бачить кожну помилку володимира путіна.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами з нагоди свого призначення президентом Амерікан Юніверсіті Київ, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу.

«Іран виявився достатньо нерозсудливий, аби приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань», - зазначив Райс.

Радник Залужного також зауважив, що спочатку іранські дрони мали успіх, але зараз українська армія навчилася їх збивати.

Як повідомлялось, Сполучені Штати стежать за розвитком подій навколо потенційного візиту глави КНР Сі Цзіньпіня до москви, й зокрема за тим, щоб Китай не зробив «великої помилки» щодо постачання рф летальної військової допомоги.

Іран, на жаль, приєднався, але українське ППО вже нищить їхні дрони. Спочатку вони мали успіх, але зараз українська армія навчилася їх збивати.