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АНАЛІТИКА

На вимогу США. Туреччина припинить обслуговувати літаки Boeing із РФ та Білорусі

 

У Туреччині тепер заборонено постачання палива та супутні послуги літакам американського походження, якщо вони пов'язані з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства митниці та торгівлі Туреччини, яку приводить AirportHaber.

"Згідно з ухваленим рішенням, з 14 березня припинено надання різних послуг літакам, зробленим у США та перебувають під російсько-білоруським контролем", - йдеться у матеріалі.

У цьому контексті заправка та супутні послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, вироблених у будь-якій іншій країні та містять понад 25% сировини американського походження, якщо вони прямують до або з Росії та Білорусі.

Рішення прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки про експортну практику Міністерства торгівлі США.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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