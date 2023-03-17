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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
НАТО і ЄС запустили роботу групи із захисту критичної інфраструктури
23:41 16.03.2023 |
НАТО і ЄС провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи з питань стійкості критично важливої інфраструктури.
Про це йдеться у заяві НАТО, пише "Європейська правда".
Високопосадовці з НАТО і Європейського союзу 16 березня провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи НАТО-ЄС з питань стійкості критично важливої інфраструктури.
"Співпраця над зміцненням критичної інфраструктури стала ще більш важливою на тлі диверсій проти газопроводів "Північний потік" і перетворення Росією енергетики на зброю в рамках її агресивної війни проти України", - йдеться у заяві.
Вперше ініціатива була оголошена генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в січні.
Ініціатива об'єднує посадовців обох організацій для обміну передовим досвідом, ситуативною обізнаністю і вироблення принципів підвищення стійкості. Робоча група розпочне свою роботу з чотирьох секторів: енергетики, транспорту, цифрової інфраструктури та космосу.
Співпраця між НАТО і ЄС досягла безпрецедентного рівня за останні роки, особливо з початком агресивної війни Росії проти України. У січні лідери НАТО і ЄС підписали нову спільну декларацію, покликану вивести партнерство між організаціями на новий рівень, в тому числі щодо нових і проривних технологій, космосу і впливу кліматичних змін на безпеку.
Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала оновити Стратегію морської безпеки ЄС, яка передбачає проведення спільних військово-морських навчань і патрулювання з метою захисту критично важливої морської інфраструктури на морі.
Пропозиція про оновлення Стратегії морської безпеки ЄС була висунута через пів року після диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі.
Розслідування груп фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, які намагаються встановити, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі, все ще триває.
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