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АНАЛІТИКА

Більшість швейцарців підтримують зближення з НАТО і санкції проти РФ – опитування

 

Після початку повномасштабної війни Росії проти України більшість швейцарців продовжують підтримувати зближення з Північноатлантичним Альянсом, однак проти членства у ньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить спільне опитування Військової академії Швейцарської вищої технічної школи Цюріха та Центру безпекових досліджень безпеки, опубліковане у четвер.

Загалом 55% респондентів заявили, що хочуть зближення між Швейцарією та НАТО, що на 10% більше, ніж у січні 2021 року. Крім того, 53% вважають, що нейтралітет Швейцарії повинен дозволити їй планувати свою військову оборону разом із Альянсом. Та лише третина опитаних підтримує ідею приєднання Швейцарії до НАТО.

Ставлення до нейтралітету країни серед швейцарців дещо змінюється. Підтримка нейтралітету в цілому знизилася на 6%, до 91%.

Водночас, більшість опитаних (57%) вважають, що Швейцарія повинна дотримуватися диференційованої політики нейтралітету - тобто займати політичну позицію з певних питань, але залишатися нейтральною у військовому плані.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України більшість швейцарців продовжують підтримувати зближення з Північноатлантичним Альянсом, однак проти членства у ньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить спільне опитування Військової академії Швейцарської вищої технічної школи Цюріха та Центру безпекових досліджень безпеки, опубліковане у четвер.

Загалом 55% респондентів заявили, що хочуть зближення між Швейцарією та НАТО, що на 10% більше, ніж у січні 2021 року. Крім того, 53% вважають, що нейтралітет Швейцарії повинен дозволити їй планувати свою військову оборону разом із Альянсом. Та лише третина опитаних підтримує ідею приєднання Швейцарії до НАТО.

Ставлення до нейтралітету країни серед швейцарців дещо змінюється. Підтримка нейтралітету в цілому знизилася на 6%, до 91%.

Водночас, більшість опитаних (57%) вважають, що Швейцарія повинна дотримуватися диференційованої політики нейтралітету - тобто займати політичну позицію з певних питань, але залишатися нейтральною у військовому плані.
 

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