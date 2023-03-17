Копенгаген не допустить РФ до розслідування вибухів на «Північних потоках» - глава МЗС Данії

Данія не даватиме дозволу російській стороні на участь у розслідуваннях вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік 2", повідомляє портал The Local із посиланням на главу данського МЗС Ларса Лекке Расмуссена.

"Данія заявила, що не дозволить Росії брати участь у розслідуваннях вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік 2", - ідеться в повідомленні.

За словами Расмуссена, "у Данії, Швеції та Німеччині діє верховенство закону, тому кожен може довіряти проведеним нами розслідуванням".

"Ми сказали росіянам, що проведемо розслідування ретельно. І коли ми це зробимо, ми оголосимо про результати роботи", - зазначив глава МЗС Данії.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" і однієї - "Північного потоку 2" поблизу данського острова Борнгольм. Спецслужби Швеції дійшли висновку, що інцидент на газопроводах є диверсією.

