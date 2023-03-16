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Президент Чорногорії розпустив парламент
22:33 16.03.2023 |
Президент Чорногорії Міло Джуканович у четвер видав указ про розпуск парламенту після того, як йому не вдалось сформувати уряд.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на чорногорську телерадіокомпанію RTCG.
Джуканович раніше стверджував, що, згідно з висновками його юридичних радників, має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори через те, що депутати так і не спромоглись затвердити уряд.
Нагадаємо, що в грудні 2022 року після провалу уряду, що затвердив скандальну угоду із Сербською православною церквою, парламент обрав прем'єром Міодрага Лекича, використавши ймовірно, неконституційну процедуру.
Після тривалих переговорів новий уряд так і не було сформовано.
Після указу позачергові парламентські вибори в Чорногорії можуть призначатись не раніш, як через 60 днів після розпуску, і не пізніш, як через 100 днів - тобто вони відбудуться десь наприкінці травня - на початку червня 2023 року.
Очікується, що Міло Джуканович оголосить остаточну дату виборів уже в п'ятницю.
Паралельно вже в неділю мають відбутись вибори президента Чорногорії, де беруть участь сім кандидатів, включно з чинним президентом Міло Джукановичем.
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