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Парламент Молдови остаточно ухвалив мовний закон
18:40 16.03.2023 |
Парламент Молдови у другому читанні ухвалив ініційований партією влади PAS законопроєкт, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Парламент Молдови у четвер 16 березня підтримав у другому читанні законопроєкт правлячої партії, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов. "За" проголосували 58 депутатів.
З трансляції засідання парламенту видно, що ухвалення відбулося без обговорення й тривало менш як дві хвилини.
Після голосування депутати PAS встали, вигукуючи "Браво!", а депутати від Блоку комуністів і соціалістів прийшли з плакатами на знак протесту
Перед засіданням блок комуністів і соціалістів вимагав виключити законопроєкт про румунську мову з порядку денного, та пропозиція очікувано не набрала необхідної кількості голосів.
Нагадаємо, що законопроєкт був проголосований у першому читанні на пленарному засіданні 2 березня.
Згідно з проєктом, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова" у відповідній граматичній формі.
Тож, після "технічних змін" стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".
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