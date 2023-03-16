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TSMC веде переговори з Німеччиною про держсубсидії на будівництво заводу – ЗМІ
16:27 16.03.2023 |
Переговори тайванського виробника мікросхем TSMC з німецькою федеральною землею Саксонія про будівництво нового заводу знаходяться на просунутій стадії і зараз зосереджені на державних субсидіях для підтримки інвестицій.
Про це пише Reuters із посиланням на два обізнаних джерела.
TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем і найдорожча компанія в Азії, що котирується на біржі, в 2021 році зазначила, що знаходиться на ранніх стадіях розгляду потенційного розширення в Німеччині, яка стане її першим європейським заводом.
Минулого року ЄС оприлюднив закон про мікросхеми, щоб полегшити правила державного фінансування напівпровідникових заводів, які раніше стикалися із заборонами на державну допомогу, оскільки блок намагається гарантувати поставки після дефіциту мікросхем та вузьких місць у ланцюгах поставок під час пандемії COVID-19.
Одне із джерел агентства розповіло, що переговори між TSMC і Саксонією є "серйозними і просунутими", і делегації зі східної німецької землі зі столицею в Дрездені приїжджають на Тайвань для переговорів з TSMC.
З огляду на більш високі витрати, пов'язані з будівництвом в Німеччині, в тому числі на робочу силу, TSMC обговорює субсидії, які вона могла б отримати в обмін на будівництво заводу, повідомив співрозмовник на умовах анонімності.
У грудні TSMC заявила, що не має "конкретного плану" будівництва заводу з виробництва мікросхем у Німеччині.
У січні генеральний директор TSMC Сі Сі Вей заявив, що компанія веде переговори з клієнтами і партнерами про будівництво заводу, орієнтованого на автомобільну промисловість, в Європі, виходячи з попиту клієнтів і рівня державної підтримки. TSMC відмовився від подальших коментарів.
ЄС розглядає Тайвань як одного з партнерів-"однодумців", з яким він хотів би працювати над будівництвом нових заводів для збільшення поставок мікросхем.
Уряди Німеччини і Саксонії готові надати субсидії, але їм також потрібні додаткові кошти ЄС, повідомило інше джерело, знайоме з ситуацією.
"Без субсидій ніхто не прийде", - додав співрозмовник.
Уряд Саксонії заявив, що рішення про будівництво заводів будуть приймати компанії, але додав, що він завжди веде переговори з провідними фірмами про подальші інвестиції в регіон.
Міністерство економіки Німеччини заявило, що не може коментувати плани окремих компаній, але зазначило, що федеральний уряд готовий підтримувати і просувати проєкти з виробництва напівпровідників відповідно до європейського закону про чіпи.
Європейська комісія відмовилася від коментарів.
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