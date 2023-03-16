ЄС хоче посилити санкції проти родичів російських олігархів – ЗМІ

Європейський союз планує створити більш чітку правову базу для накладання санкцій на членів родин російських олігархів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Напередодні Європейська служба зовнішніх справ повідомила державам-членам ЄС, що незабаром представить відповідний законопроєкт.

Цей крок повинен забезпечити наявність дуже сильної доказової бази, яка свідчить про те, що деякі члени сім'ї отримували необґрунтовані вигоди від олігархів, що потрапили під санкції, і можуть допомогати їм обходити обмеження.

Пропозиція визначатиме критерії та правову базу, які дозволять застосовувати санкції до членів сім'ї конкретної особи.

Розширені критерії були запропоновані Естонією та іншими країнами через побоювання, що підсанкційні росіяни можуть переміщати гроші та активи в обхід обмежень.

Пропозиція набула популярності після того, як мати Євгенія Прігожина, керівника та засновника ПВК "Вагнера", виграла справу в Генеральному суді ЄС про скасування її включення до санкційного списку на початку березня. Вперше ідея посилити правову базу щодо родичів підсанкційних росіян була озвучена ще до цього рішення суду, і відтоді вона набирає обертів.

Боротьба з обходом санкцій стала пріоритетом для ЄС після 10 пакетів санкцій проти Росії та заморожування активів понад 1 500 осіб та організацій. Європейська комісія також планує запропонувати законодавство, щоб закрити додаткові лазівки.