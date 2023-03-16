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АНАЛІТИКА

Переважна більшість європейців вважає Росію противником

 

Дві третини респондентів у 10 країнах Європи вважають Росію противником своїх держав після початку російського вторгнення в Україну.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Європейською радою з міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politico.

У середньому дві третини опитаних назвали Росію суперником своєї країни, тоді як 40% сприймають її слабшою, аніж до вторгнення в Україну.

Найсильніша позиція щодо Росії-противника у Данії - 82%. За нею слідують Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). У Румунії 44% опитаних вважають Росію противником чи суперником.

Тим часом Євросоюз вважається сильнішим, ніж рік тому, скрізь, включаючи Велику Британію, яка вийшла з ЄС. Єдиний виняток - Італія.

Політологи Іван Крастев та Марк Леонард, які представили доповідь, кажуть, що війна в Україні призвела до створення трьох блоків у Європі.

Перший блок - "північних та східних яструбів", до яких належать Естонія, Польща, Данія та Британія. У цих країнах більшість людей рішуче підтримують цілі Києва у війні.

Другий блок - "неоднозначний захід", що складається з Франції, Німеччини, Іспанії та Португалії. Там думки про те, як має закінчитися війна, розділилися.

І, нарешті, третій блок - "слабкі південні ланки", до яких належать Італія та Румунія. Вони хочуть, щоб війна закінчилася швидше, навіть якщо це спричинить територіальні втрати для України.

Звіт заснований на даних YouGov та Datapraxis, які опитали 14 439 осіб у зазначених вище країнах у січні.

Як повідомлялось, 41% німців виступають за те, щоб Україна поступилась територіями в обмін на мир, стільки ж - проти цього.
Ключові теги: Росія
 

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