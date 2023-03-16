Фінансові новини
- |
- 16.03.23
- |
- 13:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Росія більше не зможе зберігати природний газ у Чехії
09:56 16.03.2023 |
Чешська компанія Moravia Gas Storage, котрій належить газосховище у містечку Дамборжице - призупинила контракт на оренду з російським "Газпромом" до кінця березня 2024. Все це через 10-й пакет санкцій проти Росії, котрий Євросоюз затвердив у кінці лютого.
Про це заявив член ради директорів компанії MGS Павел Марек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.
"Згідно з пакетом санкцій, MGS не може надавати послуги зі зберігання газу ТОВ "Газпром експорт", тому виконання контракту було припинено на час дії цих санкцій. Згодом вся ємність сховища була продана трейдерам, уповноваженим працювати на енергетичному ринку Чеської Республіки, на весь сезон з квітня 2023 року до кінця березня 2024 року", - сказав Марек.
Компанія Moravia Gas Storage - це спільне підприємство Moravian Oil Mines групи KKCG мільярдера Карела Комарека та російського газового гіганта "Газпром експорт".
"Газпром" орендував переважну більшість потужностей компанії з 2015 року. За п'ятнадцять років оренди він мав заплатити їй 7,5 млрд крон.
Газосховище у Дамборжиці складає близько 12 відсотків загальної ємності газосховищ у Чеській Республіці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний суд Великої Британії відмовив Росії в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження у справі про євробонди Януковича
|«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прибутки «Газпрому» за рік впали у 3,6 раза
|Францію звинуватили у гальмуванні плану ЄС з поповнення запасів боєприпасів для України – ЗМІ
|Фінляндія передала Україні сонячну електростанцію та іншу допомогу у сфері енергетики
|ЄС може використати 500 млн євро для виробництва 155-мм боєприпасів для України
|Росія більше не зможе зберігати природний газ у Чехії
|КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Східного моря
Бізнес
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами