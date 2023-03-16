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АНАЛІТИКА

Росія більше не зможе зберігати природний газ у Чехії

 

Чешська компанія Moravia Gas Storage, котрій належить газосховище у містечку Дамборжице - призупинила контракт на оренду з російським "Газпромом" до кінця березня 2024. Все це через 10-й пакет санкцій проти Росії, котрий Євросоюз затвердив у кінці лютого.

Про це заявив член ради директорів компанії MGS Павел Марек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.

"Згідно з пакетом санкцій, MGS не може надавати послуги зі зберігання газу ТОВ "Газпром експорт", тому виконання контракту було припинено на час дії цих санкцій. Згодом вся ємність сховища була продана трейдерам, уповноваженим працювати на енергетичному ринку Чеської Республіки, на весь сезон з квітня 2023 року до кінця березня 2024 року", - сказав Марек.

Компанія Moravia Gas Storage - це спільне підприємство Moravian Oil Mines групи KKCG мільярдера Карела Комарека та російського газового гіганта "Газпром експорт".

"Газпром" орендував переважну більшість потужностей компанії з 2015 року. За п'ятнадцять років оренди він мав заплатити їй 7,5 млрд крон.

Газосховище у Дамборжиці складає близько 12 відсотків загальної ємності газосховищ у Чеській Республіці.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія, Росія
 

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