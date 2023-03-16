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АНАЛІТИКА

Іспанія передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 на додачу до шести

 

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в середу підтвердила, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 на додачу до шести обіцяних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Espanol.

За словами Роблес, перші шість танків будуть поставлені Україні в "найближчому майбутньому". Наразі Leopard 2, які обіцяв надіслати Мадрид, все ще перебувають на ремонті на підприємствах оборонної промисловості в Севільї.

Про можливість збільшення кількості Leopard із шести до десяти під час візиту до Києва в лютому говорив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Рішення ухвалили після того, як на складах знайшли додаткову техніку в придатному стані.

Також очільниця іспанського Міноборони оголосила про постачання нової партії бронетранспортерів TOA M113 - так званих броньованих гусеничних транспортних засобів, що спеціалізуються на перевезенні бойових підрозділів.

Напередодні стало відомо, що перші десять українських екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4, завершили чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.

На сьогоднішній день, за словами Роблес, у межах місії Європейського Союзу з допомоги Україні в Іспанії під керівництвом Координаційного центру підготовки в Толедо пройшли підготовку понад 850 військовослужбовців за широким спектром спеціальностей.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін у вівторок оголосив, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Крім того, уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.
Ключові теги: Іспанія
 

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