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АНАЛІТИКА

Майже €50 мільярдів: Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо допомоги Україні

 

Єврокомісія оприлюднила загальний звіт «Солідарність ЄС в дії у часи геополітичних викликів», який включає, зокрема, докладну інформацію про обсяг та характер допомоги, яку ЄС та його країни-члени надали Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Доповідь представляє ключові події в ЄС у 2022 році, із особливою увагою до відповіді ЄС на агресивну війну росії проти України та до непохитної солідарності ЄС з Україною. Зокрема, протягом цього періоду ЄС ухвалив понад 200 заходів для допомоги державі та народу України, а також для підтримки країн-членів у подоланні наслідків цієї війни, особливо для європейської економіки та енергетичної безпеки», - йдеться у повідомленні.

Серед заходів - ухвалення Директиви тимчасового захисту ЄС, якою вже скористалися більше 4 мільйонів Українців, що рятуються на території ЄС від путінської війни.

ЄС застосував вже 10 пакетів санкцій проти росії як країни-агресора, які суттєво вражають економіку та значно зменшують здатність кремля фінансувати свою жорстоку війну.

Водночас ЄС надав близько 50 мільярдів євро для підтримки України, включаючи економічну, фінансову та військову допомогу.

Доповідь відображає зусилля ЄС у позбавлені залежності від російського викопного пального, а також зусилля, спрямовані на захист громадян країн ЄС від високих цін на енергію, надає пріоритетну увагу інвестиціям та розвитку поновлювальних джерел енергії.

Ці та інші дані наводяться у повному тексті доповіді, електронна версія якої є доступною онлайн.

Як повідомлялося, після восьми років ведення гібридної війни проти України 24 лютого 2022 року російська федерація відкрито вторглася в Україну. За понад рік війни сили оборони України завдали значних втрат агресору, знищивши понад 161,5 тис. російських загарбників.
Ключові теги: ЄС
 

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