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Республіканці розкритикували ймовірного конкурента Трампа за сумнів у важливості допомоги Україні
14:05 15.03.2023 |
Як повідомляє "Європейська правда", реакції республіканців зібрали CBS News і The New York Times.
"Десантіс помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана... Це не "суперечка за території". Українці борються за свою свободу. Якщо підкоритися Путіну і відмовитись захищати свободу, безпека Америки погіршиться", - відреагувала колишня членкиня Палати представників і віцепрезидентка спецкомітету щодо розслідування подій 6 січня Ліз Чіні.
"Слабкість провокує, а американські посадовці, які підтримують таку слабку поведінку - найкраща зброя для Путіна. Якщо покинути Україну, то більший конфлікт, у тому числі з Китаєм та іншими супротивниками Америки, стане більш імовірним", - наголосила вона.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що категорично незгоден з тим, як Десантіс оцінює значущість для США того, що далі буде з Україною, і виглядає так, що він не розуміє ситуацію.
"Підхід у стилі Невілла Чемберлена до агресії ніколи не закінчується нічим добрим... Путін зараз намагається силою змінити кордони на мапі Європи. Це не "конфлікт за території", це агресивна війна. І якщо казати, що до цього байдуже, це те саме, що сказати, що до воєнних злочинів теж байдуже", - наголосив він.
Сенатор Марко Рубіо з Флориди сказав, що не розуміє із заяв однопартійця, "що він намагається зробити і яка його мета".
Сенатор Том Тілліс наголосив, що на ситуацію потрібно дивитися ширше, ніж як щось, що стосується Росії і України. "Тут йдеться про гуманітарну кризу про те, що скоюються воєнні злочини", - зауважив він.
"Я б сказав - і, думаю, більшість людей у цій країні погодяться - що дуже важливо, аби Україна відбилася від Росії", - відреагував сенатор Джон Тун.
Сенатор Майк Раундс сказав, що стурбований заявами Десантіса, але допустив, що його позиція може змінитися, якби він отримав доступ до більших обсягів інформації, у тому числі засекреченої.
Як повідомлялося, Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.
Останні його заяви щодо підтримки України співголосні з позицією Дональда Трампа і суперечать думці багатьох впливових однопартійців, у тому числі лідера меншості у Сенаті Мітча Макконела.
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