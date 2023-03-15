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Джеймі Даймон
Туреччина хоче продовження «зернової угоди» на 120 днів
13:55 15.03.2023 |
Туреччина продовжить переговори щодо продовження угоди, яка дозволяє відвантаження зерна з чорноморських портів України, на 120 днів замість 60.
Про це заявив у середу міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ми почали переговори відповідно до початкової версії угоди. Продовження угоди є важливим. Ми продовжимо наші контакти (щодо її продовження на) 120 днів замість двох місяців", - сказав Акар.
Сторони угоди оцінять і приймуть рішення щодо подальшого продовження угоди, сказав Акар, додавши, що Анкара сподівається на позитивний результат.
З моменту підписання 22 липня в Туреччині Чорноморської зернової ініціативи, підтриманої ООН, з українських портів було експортовано мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування, що допомогло знизити світові ціни на продовольство з рекордно високих рівнів.
Під час переговорів Росія запропонувала продовжити угоду на 60 днів, що вдвічі менше, ніж попередній термін, але Україна відхилила цю пропозицію.
Нагадаємо, речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що організація робить все можливе задля продовження "зернової угоди", термін дії якої завершується 18 березня.
Так звана "зернова угода" була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.
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