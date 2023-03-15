Німецький енергогігант E.ON списав свою частку у «Північному потоці»

Німецький енергогігант E.ON заявив про повне списання своєї частки в "Північному потоці" - компанії належало 15,5%.

Про це йдеться у звітності E.ON за 2022 рік.

"24 лютого 2022 року Росія розпочала військовий напад на Україну. Це вторгнення має далекосяжні економічні наслідки, і вже відчувається прямий вплив, особливо в енергетичному секторі. Наслідки війни також впливають на бізнес E.ON, насамперед через посилення напруженості та високу волатильність на товарних ринках", - йдеться у заяві.

Ціни на сировинні товари невпинно зростали протягом 2022 року до третього кварталу: до кінця року ціни значно знизилися, але залишилися на дуже високому рівні, додали в компанії.

"В умовах підвищеної невизначеності та на тлі пошкодження обох трубопроводів "Північного потоку-1", ця інвестиція була списана до нульової справедливої вартості станом на 31 грудня 2022 року", - підкреслили в E.ON.

У 2021 році компанія вклала в "Північний потік" приблизно €1,2 млрд, у таку саму суму компанія оцінювала свою частку станом на кінець того року.

На сайті "Північного потоку" компанія E.ON досі вказана серед власників 15,5% акцій. 51% належить російському "Газпрому", 15,5% - німецькій Wintershall Dea, а ще по 9% - голландській N.V. Nederlandse Gasunie і французькій ENGIE.

E.ON відмовилася від закупівель російського газу у березні 2022 року.