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АНАЛІТИКА

Moody's сменило прогноз для банковской системы США на «негативный»

 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз для банковской системы США на "негативный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства.

Такое решение стало следствием "стремительного ухудшения операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.

"Несмотря на то, что Минфин, Федрезерв и Федеральная корпорация по страхованию вкладов объявили, что все вкладчики SVB и Signature Bank получат полную компенсацию, быстрое и существенное снижение доверия вкладчиков и инвесторов подчеркивает риски в плане управления активами и пассивами среди американских банков, которые усугубляются повышением процентных ставок", - говорится в пресс-релизе.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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