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Канада терміново закупить сучасні комплекси ППО та протитанкове озброєння, і передасть його своїм військовим, дислокованим у Латвії
10:25 15.03.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Канади.
"Канада закупить системи ППО, засоби протидії непілотованим літальним апаратам та протитанкові комплекси в рамках невідкладних операційних потреб. Термінова закупівля цього обладнання покращить можливості самозахисту військовослужбовців, які розміщені у Східній Європі в рамках операції REASSURANCE", - йдеться у повідомленні оборонного відомства Канади.
У Міноборони також зазначили, що сучасні системи дозволять канадським військовим ефективно знищувати основні бойові танки, а засоби протиповітряної оборони мають надати їм можливість вражати штурмовики та БПЛА у радіусі їхньої дії.
Усі контракти на постачання озброєння буде укладено до кінця поточного року. Інформація про те, скільки Канада витратить на ці системи озброєння, міститься в секреті.
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