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АНАЛІТИКА

Канада терміново закупить сучасні комплекси ППО та протитанкове озброєння, і передасть його своїм військовим, дислокованим у Латвії

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Канади.

"Канада закупить системи ППО, засоби протидії непілотованим літальним апаратам та протитанкові комплекси в рамках невідкладних операційних потреб. Термінова закупівля цього обладнання покращить можливості самозахисту військовослужбовців, які розміщені у Східній Європі в рамках операції REASSURANCE", - йдеться у повідомленні оборонного відомства Канади.

У Міноборони також зазначили, що сучасні системи дозволять канадським військовим ефективно знищувати основні бойові танки, а засоби протиповітряної оборони мають надати їм можливість вражати штурмовики та БПЛА у радіусі їхньої дії.

Усі контракти на постачання озброєння буде укладено до кінця поточного року. Інформація про те, скільки Канада витратить на ці системи озброєння, міститься в секреті.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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