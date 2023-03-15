Канада терміново закупить сучасні комплекси ППО та протитанкове озброєння, і передасть його своїм військовим, дислокованим у Латвії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Канади.

"Канада закупить системи ППО, засоби протидії непілотованим літальним апаратам та протитанкові комплекси в рамках невідкладних операційних потреб. Термінова закупівля цього обладнання покращить можливості самозахисту військовослужбовців, які розміщені у Східній Європі в рамках операції REASSURANCE", - йдеться у повідомленні оборонного відомства Канади.

У Міноборони також зазначили, що сучасні системи дозволять канадським військовим ефективно знищувати основні бойові танки, а засоби протиповітряної оборони мають надати їм можливість вражати штурмовики та БПЛА у радіусі їхньої дії.

Усі контракти на постачання озброєння буде укладено до кінця поточного року. Інформація про те, скільки Канада витратить на ці системи озброєння, міститься в секреті.