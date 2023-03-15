Європарламент схвалив оновлений регламент ЄС щодо скорочення викидів парникових газів

Європейський парламент ухвалив у вівторок на пленарній сесії в Страсбурзі оновлений регламент ЄС щодо розподілу зусиль зі зниження максимально допустимого рівня викидів парникових газів у державах-членах співтовариства.

Законопроєкт було затверджено 486 голосами "за", 132 голосів "проти" і 10 утрималися.

Зазначена новела встановлює обов'язкові щорічні скорочення викидів парникових газів для автомобільного транспорту, опалення будівель, сільського господарства, невеликих промислових установок і управління відходами для кожної держави-члена ЄС.

"Переглянутий закон збільшує мету скорочення викидів парникових газів до 2030 року на рівні ЄС із 30% до 40% порівняно з рівнями 2005 року. Уперше всі країни ЄС повинні тепер скоротити викиди парникових газів із цільовими показниками в діапазоні від 10% до 50%", - повідомляють у комюніке Європарламенту за підсумками голосування.

У документі пояснюється, що цілі на 2030 рік для кожної держави-члена засновані на ВВП на душу населення і показниках економічної ефективності. Країни ЄС повинні будуть щороку стежити за тим, щоб не перевищувати свої річні квоти на викиди парникових газів.

Крім того, оновлений регламент передбачає "обмеження на можливості торгівлі, запозичення та економії викидів".

"Існують обмеження на те, скільки викидів держави-члени можуть заощадити за попередні роки, запозичувати у майбутніх років, а також на те, в якому обсязі вони можуть торгувати квотами з іншими державами-членами", - пояснюють у Європарламенті.

Тепер текст нового закону має бути офіційно схвалений Радою ЄС, після чого його опублікують в "Офіційному журналі" Євросоюзу і він набере чинності через 20 днів.