Фінансові новини
- |
- 15.03.23
- |
- 04:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Військові США мають намір продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із БПЛА - Білий дім
23:49 14.03.2023 |
США мають намір продовжувати виконувати польоти військової авіації в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із безпілотником, заявив у вівторок представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Якщо послання (російської сторони - ІФ-У) полягало в тому, що вони хочуть переконати нас відмовитися від польотів або операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, тоді воно провалилося. Цього не станеться", - наводять американські ЗМІ його слова.
"Ми продовжимо літати і виконувати операції в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море належить не одній лише державі", - додав Кірбі.
Раніше у вівторок Європейське командування ЗС США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper впав у Чорне море після того, як його зачепив російський винищувач Су-27.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|ВАКС залишив Коболєва на свободі, але зобов'язав носити електронний браслет
|Залужний про утримання Бахмуту: ключ до стійкості оборони всього фронту
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нетаньягу вперше обговорив надання Ізраїлем військової допомоги Україні, - ЗМІ
|Військові США мають намір продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із БПЛА - Білий дім
|Завтра пройде нове засідання формату «Рамштайн», - Резніков
|Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем
|Путіну не вистачає грошей: З росіян збиратимуть кошти на війну через «патріотичні» облігації
|Україна отримає від Нідерландів кораблі для знешкодження мін
|«Венеційка» розкритикувала підходи Грузії та Молдови до деолігархізації, які вони запозичили в України
Бізнес
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ