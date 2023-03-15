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АНАЛІТИКА

Найбільший банк Кахастану позбувся бізнесу в Росії

 

Найбільший у країні "Народний банк Казахстану" (Halyk Bank) продав свою російську дочірню структуру "Москоммерцбанк" за 7,3 млрд тенге (1,1 млрд рублів).

Як зазначається у звітності Halyk Bank, збиток від угоди для банку оцінюється в 18,8 млрд тенге, пише російський "Коммерсант".

Halyk Bank, повідомляючи про завершення угоди, відмовився називати покупця через його відповідну вимогу. Необхідність продажу своєї "дочки" казахстанський банк пояснив бажанням зосередитися на "розвитку найперспективніших напрямків бізнесу".

У грудні 2022 року Halyk Bank також закрив угоду з продажу своєї "дочки" у Таджикистані - банку "Халик банк Таджикистан". "Міжнародний банк Таджикистану" придбав його за 2,6 млрд. тенге.

Російський "Москоммерцбанк" надає послуги з кредитування підприємств малого та середнього бізнесу, корпоративного сектору. Halyk Bank був єдиним акціонером. "Москоммерцбанк" має відділення у кількох містах Росії, включаючи Москву.

"Народний банк Казахстану" (Halyk Bank) станом на кінець минулого року посідав перше місце за власним капіталом серед казахських банків. Входить до групи "Halyk" зятя та дочки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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