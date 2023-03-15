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Путіну не вистачає грошей: З росіян збиратимуть кошти на війну через «патріотичні» облігації
18:09 14.03.2023 |
Мінфін Росії планує почати випускати тематичні чи "патріотичні" облігації для наповнення російського бюджету і фінансування війни в Україні.
Відповідну ініціативу російський Мінфін направив на розгляд уряду в рамках плану розвитку інструментів фінансового ринку для забезпечення "фінансового суверенітету Росії", повідомляє Інтерфакс із посиланням на джерело в уряді РФ.
За інформацією агентства, "патріотичні" облігації буде випускати російський уряд, серед населення їх поширюватимуть через банки, фінансові платформи та інші фінінститути.
Агентство зауважує, що у Росії вже випускалися облігації федеральної позики для фізосіб (ОФЗ-н) для залучення грошей до бюджету країни. Однак попит на них завжди був незначним. У підсумку розміщення облігацій для фізосіб призупинили у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення і зростання ставок. У російському Мінфіні заявляли, що не планують відновлювати їхній випуск.
Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.
За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% - до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, - до 5,74 трильйона рублів.
Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.
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