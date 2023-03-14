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Прем'єр Греції заявив про послаблення напруженості з Туреччиною
12:35 14.03.2023 |
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що після потужного землетрусу в Туреччині та смертельної катастрофи на залізниці на півночі Греції напруженість між двома сусідніми країнами зменшилася завдяки почуттю солідарності населення.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Руйнівний землетрус 6 лютого на півдні Туреччини забрав життя близько 50 тисяч людей у країні та сусідній Сирії. Через три тижні відбулося лобове зіткнення на залізниці у Греції, внаслідок якого загинуло 57 осіб.
"Після тривалого періоду неприйнятних провокацій, агресивної поведінки сьогодні ми переживаємо... деескалацію та більш позитивне ставлення і поведінку", - сказав Міцотакіс.
Члени НАТО Греція та Туреччина перебувають у процесі підготовки до виборів, що змусило багатьох союзників попередити про подальшу ескалацію через давні суперечки, які включають морські кордони та права на буріння у східному Середземномор'ї.
Але спалах співчуття в Греції жертвам землетрусу та відповідь у Туреччині перемістили центр уваги між двома сусідами, сказав Міцотакіс.
"Смертельний землетрус зблизив наші два народи на людському рівні", - сказав він.
Міцотакіс зробив це зауваження після переговорів в Афінах з новим президентом Кіпру Нікосом Христодулідесом, який прагнув відновити переговори на острові, розділеному між греками-кіпріотами та турками-кіпріотами на сепаратистській півночі.
Парламентські та президентські вибори в Туреччині відбудуться 14 травня, а в Греції - до липня.
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