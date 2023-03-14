Німецький виробник автокомплектуючих Schaeffler вирішив продати бізнес у Росії

Schaeffler Group, німецький виробник автокомплектуючих, вирішив продати бізнес у Росії. Так, російський бізнес Schaeffler викупить за 10 млн євро ($10,6 млн) "ПромАвтоКонсалт", який контролює "один із членів наглядової ради" компанії.

Schaeffler підтвердила Reuters, що цією людиною є австрійський бізнесмен Зігфрід Вольф. У річному звіті компанії зазначається, що договір із ним був укладений ще 29 грудня 2022 року, але угоду ще має схвалити російська влада, пише російський Forbes..

Раніше журнал Spiegel повідомив, що гендиректор "ПромАвтоКонсалту" Роман Вовк запропонував економічному раднику президента Росії Володимира Путіна використовувати деталі виробництва Schaeffler в автомобілях російського автовиробника ГАЗ, який раніше потрапив під західні санкції. Ішлося, зокрема, про використання запчастин у моделях, що застосовуються для військових перевезень. Основний акціонер ГАЗу - холдинг "Русские машины", що входить до "Базового элемента" російського мільярдера Олега Дерипаски, який теж перебуває під західними санкціями.

Джерело Reuters заявило, що Schaeffler виходить із російського бізнесу, щоб уникнути використання її запчастин у автомобілях російської групи ГАЗ, що потрапила під санкції.

Schaeffler Group була заснована у 1946 році у місті Херцогенаурах (Німеччина). Schaeffler є провідним світовим постачальником для автомобільного та промислового секторів та виробляє автокомпоненти, у тому числі підшипники, системи трансмісій та шасі.

За даними Єльської школи менеджменту на 10 березня, рішення повністю піти з Росії ухвалили 520 іноземних компаній, тимчасово згорнули діяльність, але зберегли можливість повернутися 499 компаній, згорнули частину бізнесу 149 компаній (зокрема Schaeffler), призупинили нові інвестиції 179 компаній. Продовжують вести бізнес у Росії 236 іноземних компаній.