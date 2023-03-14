«Ашан» спростовує інформацію про розширення мережі у росії

В Auchan Retail заперечили поширену в ЗМІ інформацію про відкриття в росії нових магазинів мережі.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Auchan Retail, передає Укрінформ.

«Після публікації Reuters неправдивої інформації, яку підхопили кілька європейських ЗМІ, «Ашан» категорично заперечує факт відкриття нових магазинів у росії», - йдеться у заяві.

У компанії стверджують, що не відкривають нових торговельних площ в росї і не мають і не мали планів щодо подвоєння кількості магазинів у цій країні.

«Ця «інформація» не з'являлася ніде в повідомленнях або не була зазначена у стратегічних планах "Ашан росія" або Auchan Retail. Це фейк», - повідомили в компанії. Там наголосили, що Auchan Retail припинив усі інвестиції в свою російську «дочку» і дотримується умов поточного ембарго та санкцій, діючи виключно в рамках закону.

Водночас мережа "Ашан росія" 9 березня оголосила про ребрендинг наявних магазинів у Москві під торговельною маркою «Мій Ашан».

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни. Підставою стало те, що під час повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста, а також не закрила свого бізнесу в російській федерації.