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«Ашан» спростовує інформацію про розширення мережі у росії
10:52 14.03.2023 |
В Auchan Retail заперечили поширену в ЗМІ інформацію про відкриття в росії нових магазинів мережі.
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Auchan Retail, передає Укрінформ.
«Після публікації Reuters неправдивої інформації, яку підхопили кілька європейських ЗМІ, «Ашан» категорично заперечує факт відкриття нових магазинів у росії», - йдеться у заяві.
У компанії стверджують, що не відкривають нових торговельних площ в росї і не мають і не мали планів щодо подвоєння кількості магазинів у цій країні.
«Ця «інформація» не з'являлася ніде в повідомленнях або не була зазначена у стратегічних планах "Ашан росія" або Auchan Retail. Це фейк», - повідомили в компанії. Там наголосили, що Auchan Retail припинив усі інвестиції в свою російську «дочку» і дотримується умов поточного ембарго та санкцій, діючи виключно в рамках закону.
Водночас мережа "Ашан росія" 9 березня оголосила про ребрендинг наявних магазинів у Москві під торговельною маркою «Мій Ашан».
Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни. Підставою стало те, що під час повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста, а також не закрила свого бізнесу в російській федерації.
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