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АНАЛІТИКА

Найбільший банк Ліхтенштейну заморозив активи росіян на $320 мільйонів

 

Найбільший банк Ліхтенштейну - VP Bank - минулого року заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн швейцарських франків (близько $320 млн).

Про це йдеться у звітності банку за 2022 рік.

VP Bank також повідомляє про чистий відтік нових коштів від клієнтів "з російськими зв'язками" на 0,5 млрд швейцарських франків ($540 млн).

Банк зафіксував одноразові надзвичайні витрати у розмірі 291,2 млн швейцарських франків, у тому числі для виконання санкцій та нормативних вимоги щодо бізнесу, пов'язаного з Росією. З огляду на це VP Bank Group розглядає отриманий минулого року чистий прибуток у розмірі 40,2 млн швейцарських франків, як дуже надійний результат.

"Росія більше не є цільовим ринком для VP Bank Group після нападу Росії на Україну. Нові клієнти з Росії та Білорусі більше не приймаються", - зазначається у звітності банку.

Як повідомлялося, швейцарський банк Credit Suisse через санкції заблокував російські кошти на 17,6 мільярда швейцарських франків ($19,1 млрд).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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