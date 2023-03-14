Фінансові новини
- |
- 14.03.23
- |
- 12:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший банк Ліхтенштейну заморозив активи росіян на $320 мільйонів
10:48 14.03.2023 |
Найбільший банк Ліхтенштейну - VP Bank - минулого року заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн швейцарських франків (близько $320 млн).
Про це йдеться у звітності банку за 2022 рік.
VP Bank також повідомляє про чистий відтік нових коштів від клієнтів "з російськими зв'язками" на 0,5 млрд швейцарських франків ($540 млн).
Банк зафіксував одноразові надзвичайні витрати у розмірі 291,2 млн швейцарських франків, у тому числі для виконання санкцій та нормативних вимоги щодо бізнесу, пов'язаного з Росією. З огляду на це VP Bank Group розглядає отриманий минулого року чистий прибуток у розмірі 40,2 млн швейцарських франків, як дуже надійний результат.
"Росія більше не є цільовим ринком для VP Bank Group після нападу Росії на Україну. Нові клієнти з Росії та Білорусі більше не приймаються", - зазначається у звітності банку.
Як повідомлялося, швейцарський банк Credit Suisse через санкції заблокував російські кошти на 17,6 мільярда швейцарських франків ($19,1 млрд).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні
|«Мрія», Гостомель та російський десант на Київ. Як директор ЦРУ за рік змусив Банкову його почути
|Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала «Венеційка»
|В ДБР немає справ проти Баканова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Греції заявив про послаблення напруженості з Туреччиною
|МЗС: у групі щодо створення Спецтрибуналу за злочин агресії РФ вже 32 країни
|Фінансова та матеріальна допомога Японії Україні перевищила 1,6 млрд доларів, - МЗС
|РФ торік створила «тіньові резерви» на $80 мільярдів – ЗМІ
|Німецький виробник автокомплектуючих Schaeffler вирішив продати бізнес у Росії
|«Ашан» спростовує інформацію про розширення мережі у росії
Бізнес
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним