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Росія змушена відкладати запуск нових морських терміналів через дефіцит обладнання
10:43 14.03.2023 |
Завершення будівництва деяких нових терміналів у російських морських портах, які планувалося відкрити у 2024 році, відкладається на рік два.
Про це повідомив начальник управління інвестицій та стратегічного розвитку ФГУП "Росморпорт" Андрій Болдорєв, пише російський "Коммерсант".
"Зсунутися можуть проєкти "Новотрансу" в Усть-Лузі, за проєктом зернового терміналу в Новоросійську, буде зсув по "Ванінотрансвугілля" (ВТУ), ще низка проєктів під питанням", - сказав чиновник.
Болдорєв уточнив, серед інших проєктів, термін завершення яких можуть відкласти, також термінал з перевалки добрив "Ультрамар" в Усть-Лузі.
Формально всі ці проекти мають ввести в експлуатацію у 2024 році, проте щодо ряду з них вже заявляють про можливе перенесення цих строків до 2025 року.
У більшості випадків причина зриву строків введення терміналів у експлуатацію викликана проблемами із постачанням закордонного обладнання, пояснив Болдорєв.
Керівник агентства "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров додає, що інвестора проєктів у російських портах ще потрібно адаптуватися до зміни вантажної бази, в вантажовласникам - вирішити проблеми з флотом. Так, для перевалки навантажувальних вантажів не вистачає балкерів, їхнє придбання планує субсидіювати російський уряд.
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