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АНАЛІТИКА

Вперше за три роки. Китай відновлює видачу всіх типів віз

 

У Департаменті консульських справ МЗС Китаю оголосили, що з 15 березня поновлюється розгляд та видача всіх категорій віз іноземним громадянам для в'їзду до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що цей крок дасть економіці Китаю новий імпульс на тлі найгіршої за останнє десятиліття динаміки зростання ВВП.

Регіони в Китаї, які раніше не були потрібні візи, повернуться до безвізового в'їзду. Насамперед йдеться про остров Хайнань. Також буде відновлено безвізовий в'їзд до південного виробничого центру провінції Гуандун для іноземців з Гонконгу та Макао.

У МЗС Китаю також повідомили, що іноземці, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року, термін дії яких ще не закінчився, також зможуть в'їхати до країни.

У 2022 році було здійснено близько 115 млн транскордонних поїздок до Китаю і з нього, на частку іноземців припало близько 4,5 млн візитів. Для порівняння, у 2019 році в Китаї було здійснено 670 млн. поїздок, з яких 97,7 млн. візитів припадає на іноземців.

Нагадаємо, у грудні минулого року Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни від початку всієї пандемії коронавірусу.

Також повідомлялося, що у листопаді 2022 року по всьому Китаю прокотилася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Це стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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