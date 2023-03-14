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КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності
09:38 14.03.2023 |
Північна Корея запустила у вівторок, 14 березня, дві балістичні ракети малої дальності, які пролетіли близько 620 кілометрів, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Тим часом речник японського уряду Хіроказу Мацуно повідомив, що ракети не впали у виключній економічній зоні Японії, але Токіо підозрює, що КНДР може вдатися до "подальших провокаційних дій", пише AFP.
Запуск ракет на тлі військових маневрів
Це був уже другий ракетний запуск КНДР за три дні та перший відтоді, як Південна Корея і США розпочали найбільші спільні військові навчання за останні п'ять років. Перед їхнім початком Пхеньян запустив дві стратегічні крилаті ракети з підводного човна на знак протесту.
Навчання "Щит свободи" (Freedom Shield) стартували 13 березня та триватимуть протягом 10 днів. У Сеулі кажуть, що вони мають оборонний характер. Маневри спрямовані на відбиття потенційних атак КНДР на Південну Корею та "проведення стабілізаційної кампанії" в Північній Кореї.
КНДР розглядає подібні маневри як "репетиції вторгнення" і неодноразово застерігала, що вживатиме заходів у відповідь.
Кім Чен Ин готується до "справжньої війни"
У 2022 році Північна Корея офіційно проголосила себе ядерною державою та випустила рекордну кількість ракет.
На початку березня цього року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим посилити маневри, щоби підготуватися до "справжньої війни".
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