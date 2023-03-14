Індія витратить 2,5 млрд дол. на спільні з РФ надзвукові ракети BrahMos – ЗМІ

ВМС Індії мають намір замовити понад 200 надзвукових російсько-індійських ракет BrahMos.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на інформаційне агентство ANI.

Як очікується, нове замовлення незабаром буде схвалене індійським міністерством оборони.

Цими протикорабельними ракетами мають бути озброєння бойові кораблі індійського флоту, а також мобільні берегові ракетні комплекси.

Джерела агенства зазначили, що мова йде про версію надзвукових ракет зі збільшеною дальністю польоту до 400 км. Спільне російсько-індійське підприємство BrahMos Aerospace нещодавно провело успішні пробні пуски цих ракет.

"Ракетна система досягла значного прогресу упродовж минулих років, після того, як спільне індійсько-російське підприємство збільшило їх радіус дії з 290 до 400 км", - йдеться в повідомленні ANI.

Зазначається, що вміст індійських компонентів у ракетній системі також збільшився, і багато систем у ракеті BrahMos були модернізовані та оцифровані для збільшення залучення індійської промисловості та виробників у цей проєкт.

У ANI наголосили, що компанії Brahmos Aerospace також працює над отриманням експортних замовлень на суму 5 мільярдів доларів до 2025 року.

Береговий протикорабельний ракетний комплекс з ракетами BrahMos був замовлений Філіппінами. Про інші експортні замовлення на ці ракети поки не повідомлялося. Після отримання цих протикорабельних комплексів, Філіппіни стануть першим закордонним експлуатантом надзвукових ракет BrahMos.

Ракета BrahMos створена у кооперації Росії та Індії. Є розвитком експортного варіанту російської ракети П-800. Виробляється в Індії компанією BrahMos Aerospace в Хайдарабаді та ВАТ ПО «Стрела» в російському Оренбурзі.

Берегові ракетні протикорабельні комплекси BrahMos-2. Фото: ЗМІ

Швидкість ракети - 2,5-2,8 Маха, дальність стрільби базового варіанту - до 300 (+) км, вага ракети морського базування - 3000 кг, вага бойової частини - 450 кг.

Зазначимо, що росіяни час від часу застосовують ракети П-800 для обстрілів України з території тимчасово окупованого Криму з берегових ракетних комплексів «Бастион», які озброєнні цими ракетами.