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У Румунії збудують завод з виробництва боєприпасів у співпраці з США
09:27 14.03.2023 |
Румунія спільно з США та Південною Кореєю має намір побудувати завод із виробництва пороху та боєприпасів.
Про це заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVR Info.
За його словами, останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році, після чого країна імпортувала боєприпаси та порох для потреб своїх збройних сил.
"Тепер ми відкриємо виробничі потужності для "натівських" та "ненатівських" типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями", - заявив міністр економіки. Румунії.
Спатару також наголосив, що пандемія коронавірусу та війна в Україні призвели до створення та впровадження спеціального плану розвитку промисловості Румунії, який враховує нові реалії, у тому числі зменшення залежності від імпорту у низці галузей.
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